Супрун против "Боярышника": производители спиртовых настоек будут платить акциз

5 августа, 2019, 19:02

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Минздрав Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек, чтобы предотвратить злоупотребление "доступным алкоголем"

Об этом и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в Facebook.

"Продажа спирта регулируется и на фармацевтическом рынке также. Министерство здравоохранения Украины определяет квоты для производства различных лекарственных средств. И мы получаем запросы увеличить квоты для производителей настоек, которые позиционируют себя лекарственными средствами. Чтобы прекратить использование лекарств как "доступного алкоголя", МЗ Украины прекратит выдавать квоты на продажу этилового спирта производителям настоек. Уже готов соответствующий проект постановления. Производители спиртосодержащих настоек будут покупать спирт и платить акциз, как это делают, например, производители алкогольных напитков. А лекарства останутся лекарствами", - написала Супрун.

Она вспомнила популярную настойку боярышника, которую часто пьют вместо алкогольных напитков, и отметила, что для того, чтобы что-то стало лекарством, нужно не только выделить полезное активное вещество, но и провести ряд исследований и испытаний.

Но такие препараты как настойки в США и Канаде ранее принадлежали к биологически активным веществам, а сейчас маркируются как препараты альтернативной медицины.

Помимо того, Супрун посоветовала поклонникам лечения растительными препаратами заваривать чай из листьев и плодов боярышника или делать из плодов фруктовое желе или уксус, а не потреблять спиртовые настойки.