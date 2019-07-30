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Espreso.tvОбществоПоявился сайт, на котором собрали все советы Супрун

Появился сайт, на котором собрали все советы Супрун


фото: 5.ua
Теперь на одном портале по поиску можно найти необходимые советы относительно здоровья, написанные ранее исполнявшей обязанности министра здравоохранения

Новый сайт работает по адресу Suprun.doctor.

На портале собраны все сообщения, которые писала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун ранее в Facebook.

Он имеет простой интерфейс и 4 раздела: здоровье, трансформация, мифы и культура. Пользователи могут также воспользоваться поиском. Кроме того, здесь представлена подробная информация о самой Ульяну Супрун и добавлены фотографии ее дипломов.

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