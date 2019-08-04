Супрун напомнила, без каких прививок не пустят в школу

4 августа, 2019, 22:27

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, какие прививки должен иметь ребенок, чтобы посещать школу

Об этом Ульяна Супрун написала в facebook.

"Это вакцины от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. Ведь государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки", - написала Супрун.

По ее убеждению, нельзя противопоставлять право отказаться от прививки общественному интересу и безопасности других детей. Вакцины, предусмотренные календарем прививок, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Супрун подчеркнула, что вакцины - единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней.

"Нет рациональных оснований рисковать своим здоровьем и здоровьем своего ребенка и приобретать иммунитет, переболев, когда имеем 100% обеспечения качественными и бесплатными вакцинами", - написала руководительница МОЗ.