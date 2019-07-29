В Украине начался месяц прививок против дифтерии для взрослых, - Супрун
Об этом руководительница МЗ Ульяна Супрун рассказала во время брифинга, передает Еспресо.TV
"Дифтерия - это опасная болезнь и в Украине низкий уровень вакцинации против нее. Когда мы пришли в Минздраве было 20% вакцинированных, сейчас более 65%. А надо, чтобы было 95%", - рассказала Супрун.
По ее словам, вакцинироваться должны не только дети, но и взрослые.
Отмечается, что детям делают прививки против дифтерии на 2-м, 4-м, 6-м, 18-м месяце жизни, затем в 6 лет. 16 лет прививаться надо каждые 10 лет.
"С сегодняшнего дня месяц прививок против дифтерии для взрослых. Обратитесь к семейным врачам и узнайте, когда было последнее прививки от этой болезни, ведь от дифтерии может умереть 3% заболевших на нее", - подытожила руководительница МОЗ.
Дифтерия - острое инфекционное заболевание с воздушно-капельным механизмом передачи, характеризующееся местным фибринозным воспалением (преимущественно слизистых оболочек ротоглотки) и явлениями общей интоксикации с преимущественным поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
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