Доллар продолжает стремительный рост

5 августа, 2019, 09:08

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара: 5 августа торгуется по 25,53 грн, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлено на таком уровне:

2553,7711 грн за 100 долларов (-18,7792 гривен). При этом курс доллара на 2 августа составлял 2534,9919 грн за 100 долларов.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают по 25,62 грн, продают - 25,73 грн.

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