//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДоллар продолжает стремительный рост

Доллар продолжает стремительный рост

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара: 5 августа торгуется по 25,53 грн, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлено на таком уровне:

2553,7711 грн за 100 долларов (-18,7792 гривен). При этом курс доллара на 2 августа составлял 2534,9919 грн за 100 долларов.

Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":

Там $ 1 покупают по 25,62 грн, продают - 25,73 грн.

Читайте также: "Может быть и по 20": почему доллар подешевел и чего ожидать дальше

  • На прошлой неделе доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.
  • Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.
  • Однако уже в конце недели американская валюта начала восстанавливать позиции: за сутки 2 августа доллар подорожал на 33 копейки.
 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

больше новостей

5 августа, 2019 понедельник

4 августа, 2019 воскресенье

3 августа, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать