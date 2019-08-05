Доллар продолжает стремительный рост
5 августа, 2019, 09:08
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара: 5 августа торгуется по 25,53 грн, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем
Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .
Официальный курс гривны к доллару на 5 августа установлено на таком уровне:
2553,7711 грн за 100 долларов (-18,7792 гривен). При этом курс доллара на 2 августа составлял 2534,9919 грн за 100 долларов.
Аналитический портал "Минфин" сообщает о стоимости валюты на "черном рынке":
Там $ 1 покупают по 25,62 грн, продают - 25,73 грн.
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- На прошлой неделе доллар подешевел до рекордных за последние три года показателей - до уровня 25 грн.
- Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Нацбанк за укрепление гривны.
- Однако уже в конце недели американская валюта начала восстанавливать позиции: за сутки 2 августа доллар подорожал на 33 копейки.
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