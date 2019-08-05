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Espreso.tvОбществоЦИК объявит результаты выборов в Раду сегодня до полуночи

ЦИК объявит результаты выборов в Раду сегодня до полуночи

ЦИК обещает объявить окончательные результаты внеочередных парламентских выборов до полуночи

Об этом сообщает УНИАН.

Накануне члены ЦИК собственноручно пересчитывали бюллетени со скандального 50-го округа в Донецкой области. Сейчас имеют окончательные цифры по 191-му одномандатному округу. До конца суток ЦИК должен получить и сообщить украинцам результаты еще по 8-ми округам.

  • Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов.
  • 3 августа по партийным спискам ЦИК объявила результаты. Согласно им, в парламент проходят пять партий - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос".
  • 5 августа ЦИК пересчитала голоса в округе №50 в Донецкой области.
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