ЦИК объявит результаты выборов в Раду сегодня до полуночи

5 августа, 2019, 21:51

ЦИК обещает объявить окончательные результаты внеочередных парламентских выборов до полуночи

Об этом сообщает УНИАН.

Накануне члены ЦИК собственноручно пересчитывали бюллетени со скандального 50-го округа в Донецкой области. Сейчас имеют окончательные цифры по 191-му одномандатному округу. До конца суток ЦИК должен получить и сообщить украинцам результаты еще по 8-ми округам.