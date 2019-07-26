ЦИК посчитала 100% протоколов
26 июля, 2019, 09:52
Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов
Партия-победитель "Слуга народа" получила 43,16% поддержки избирателей, сообщает сайт ЦИК.
На втором месте - "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05%), на третьем - ВО "Батькивщина" (8,18%), четвертое место занимает "Европейская солидарность" (8,10%).
Замыкает топ-5 партия Святослава Вакарчука "Голос" с результатом 5,82%.
Среди партий, не преодолевших проходной барьер в 5%, больше всего избиратели поддержали "Радикальную партию Олега Ляшко" - 4,01%.
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