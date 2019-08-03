ЦИК объявила официальные результаты парламентских выборов
3 августа, 2019, 18:16
Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты на внеочередных выборах в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе
Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
Как объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, партия "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.
Остальные партии не преодолели проходной барьер в 5%.
- Напомним, 26 июля Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов.
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