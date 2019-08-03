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Espreso.tvВыборы 2019ЦИК объявила официальные результаты парламентских выборов

ЦИК объявила официальные результаты парламентских выборов


фото: radiosvoboda.org
Центральная избирательная комиссия объявила официальные результаты на внеочередных выборах в Верховную Раду в многомандатном избирательном округе

Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

Как объявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, партия "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 37, "Батькивщина" - 24, "Европейская солидарность" - 23, "Голос" - 17 мандатов.

Остальные партии не преодолели проходной барьер в 5%.

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