Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"
4 августа, 2019, 13:29
Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на итальянское прессовое агентство Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).
По его словам, он намерен работать над улучшением отношений между Римом и Москвой.
"Путин - великий президент. Я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как считают некоторые газеты", - отметил он.
Сальвини также высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
- В июле американское издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига Севера", которая считается партией Сальвини с представителями Кремля, во время которых итальянцы договаривались о финансовой поддержке.
- Сальвини возразил эту информацию.
- Прокуратора Милана начала соответствующее расследование. На допрос был вызван помощник Сальвини Джанлуку Савойни, который в прошлом году встретился вместе с двумя другими итальянцами и тремя русскими в одном из московских отелей, чтобы якобы обсудить тайное финансирование для партии в около $ 65 млн.
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-