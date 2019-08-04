Вице-премьер Италии назвал Путина "великим президентом"

4 августа, 2019, 13:29

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на итальянское прессовое агентство Agenzia Nazionale Stampa Associata (ANSA).

По его словам, он намерен работать над улучшением отношений между Римом и Москвой.

"Путин - великий президент. Я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как считают некоторые газеты", - отметил он.

Сальвини также высоко оценил деятельность президента США Дональда Трампа, президента Бразилии Жаира Болсонару и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.