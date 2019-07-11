Прокуратура Италии расследует, действительно ли РФ тайно финансировала партию власти - Reuters
Об этом Сообщает Reuters, передает Европейская правда.
Лидер "Лиги" Сальвини, который одновременно является заместителем премьер-министра и министром внутренних дел, отрицает, что его партия получила какие-либо деньги из Москвы.
Отмечается, что в феврале итальянский новостной журнал L'Espresso сообщил, что экс-спикер Сальвини Джанлука Савойни провел в Москве в октябре прошлого года переговоры с российскими бизнесменами о возможной нефтяную сделке, которая позволит перевести средства для "Лиги". В то же время Савойни отрицал обвинения.
В среду, 11 июля, американское издание Buzzfeed сообщило, что получило аудиозапись московской встречи и опубликовало стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.
Два источника, близких к делу, сообщили, что следователи начали расследование после публикации статьи в L'Espresso. Один из источников сообщил, что следователи знали об аудиозаписях еще до того, как Buzzfeed их опубликовал.
Итальянское законодательство запрещает партиям принимать пожертвования от иностранных организаций.
Сальвини в последние годы несколько раз посещал Москву, неоднократно осуждал экономические санкции ЕС в отношении России и обещал попробовать отменить их.
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