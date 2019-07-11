"Ни рубля, ни водки": Сальвини отверг обвинения в финансировании из РФ
Так он прокомментировал публикацию BuzzFeed о вероятной встрече между приближенными к нему людьми и чиновниками из Кремля.
"Я никогда не брал ни рубля, ни евро, ни доллара или литра водки из России", - цитирует ANSA заявление Сальвини.
По словам главы МВД Италии, он намерен обратиться в суд с иском за "клевету" со стороны BuzzFeed.
"Я уже подавал иск в суд раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра", - заявил Сальвини.
Ранее издание BuzzFeed обнародовало расшифровку беседы представителей Сальвини с россиянами о финансировании партии Лига с помощью поставок нефти. К этому итальянская газета L'Espresso писала, что Лига получила миллионы евро от России.
По данным BuzzFeed, разговор между тремя россиянами и тремя итальянцами состоялся в отеле Метрополь в Москве в октябре 2018 года.
Согласно сообщению, собеседники обсуждали участие в сделке "крупной российской нефтяной компании", которая будет продавать итальянской нефтяной компании Eni минимум 3 млн тонн топлива стоимостью около $1,5 млрд в течение года. Предполагалось, что скидка составит около $65 млн, которые пойдут на продвижение Лиги.
На том же заседании помощник Сальвини Джанлука Савойни говорит: "Мы хотим изменить Европу... Новая Европа должна быть близка к России, как и раньше".
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