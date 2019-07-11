"Ни рубля, ни водки": Сальвини отверг обвинения в финансировании из РФ

11 июля, 2019, 10:31

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Сальвини заявил, что не брал "ни рубля, ни водки" в России на финансирование своей политической партии "Лига"

Так он прокомментировал публикацию BuzzFeed о вероятной встрече между приближенными к нему людьми и чиновниками из Кремля.

"Я никогда не брал ни рубля, ни евро, ни доллара или литра водки из России", - цитирует ANSA заявление Сальвини.

По словам главы МВД Италии, он намерен обратиться в суд с иском за "клевету" со стороны BuzzFeed.

"Я уже подавал иск в суд раньше и сделаю это сегодня, завтра и послезавтра", - заявил Сальвини.

Ранее издание BuzzFeed обнародовало расшифровку беседы представителей Сальвини с россиянами о финансировании партии Лига с помощью поставок нефти. К этому итальянская газета L'Espresso писала, что Лига получила миллионы евро от России.

По данным BuzzFeed, разговор между тремя россиянами и тремя итальянцами состоялся в отеле Метрополь в Москве в октябре 2018 года.

Согласно сообщению, собеседники обсуждали участие в сделке "крупной российской нефтяной компании", которая будет продавать итальянской нефтяной компании Eni минимум 3 млн тонн топлива стоимостью около $1,5 млрд в течение года. Предполагалось, что скидка составит около $65 млн, которые пойдут на продвижение Лиги.

На том же заседании помощник Сальвини Джанлука Савойни говорит: "Мы хотим изменить Европу... Новая Европа должна быть близка к России, как и раньше".