Правящая итальянская партия просила у Кремля денег, чтобы "изменить Европу", - СМИ

10 июля, 2019, 16:52

Представители ультраправой итальянской партии "Лига" вице-премьера Маттео Сальвини встречались с российскими чиновниками Кремля, прося о финансовой поддержке

Записи переговоров публикует издание Buzzfeed.

По данным издания, встреча состоялась 18 октября прошлого года в роскошном московском отеле "Метрополь" - когда партия "Лига" уже входила в правительственную колалицию, а Сальвини занимал должность вице-премьера и главы МВД.

На встрече, которая длилась 1 час и 15 минут, присутствовали шесть человек, по три от "Лиги" и российской стороны. Среди итальянцев был Джанлука Савойни, бывший пресс-секретарь Сальвини.

"Мы хотим изменить Европу. Новая Европа должна быть гораздо ближе к России", - говорит он на записях.

Савойни присутствовал на обеде вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, который приезжал в Рим на прошлой неделе.

Стороны обсуждали условия соглашения, чтобы тайно направить десятки миллионов долларов российских денег для финансирования партии Сальвини.

Обсуждалось предложение, по которому большая российская нефтяная компания в течение года будет продавать итальянской нефтяной компании Эnи не менее 3 миллионов тонн топлива стоимостью около $1,5 млрд. Покупка и продажа будет осуществляться через посредников, при этом продавцы будут применять льготную ставку по этим соглашениям.

Согласно расчетам, предоставленным BuzzFeed отраслевыми аналитиками, скидка могла составить около $65 млн, исходя из цен на топливо на тот момент, и именно эти деньги должны были тайно направляться итальянской партии через посредников.

"Это очень просто", - сказал один из итальянцев примерно через 25 минут после начала встречи. "Наши политические ребята планировали, что, учитывая скидку в 4%, 250 тыс. тонн плюс 250 тыс. в месяц в течение года, могут поддержать кампанию", - добавил он.

При этом на записи можно понять, насколько тщательно обе стороны были готовы скрывать тот факт, что истинным бенефициаром сделки станет "Лига". Такое финансирование нарушает итальянское избирательное законодательство, запрещающее политическим партиям принимать крупные иностранные пожертвования.

Сальвини, которого россияне на записях называют "европейским Трампом", сам не присутствовал на встрече, но в то время он был в Москве. Там он выступил с речью, в которой объявил санкции против России "экономическим, социальным и культурным безумием".

Журналисты BuzzFeed сообщили, что не смогли установить личность россиян, которые присутствовали на встрече, но по содержанию записей четко можно понять, что высокопоставленные представители правительства были осведомлены об этих переговорах.

"Записи из "Метрополя" являются первым убедительным доказательством скрытых попыток России финансировать европейские националистические движения и очевидного соучастия некоторых высокопоставленных представителей крайне правых сил в этих попытках", - говорится в статье.

Доподлинно неизвестно, было ли заключено соглашение и получала ли "Лига" какое-то финансирование от России, но наличие записи подробных переговоров поднимает серьезные вопросы о том, были ли нарушены итальянские законы, и о связи между Москвой и партией "Лига".