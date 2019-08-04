УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 2-го тура

4 августа, 2019, 22:50

По итогам 2-го тура чемпионата Украины по футболу без потерь идут "Динамо", "Шахтер" и "Колос" из села Ковалевка

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Во 2-м туре чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" одержали крупные победы. Киевляне во Львове переиграли "Львов" - 3: 0, а дончане в Харькове с аналогичным счетом одолели "Карпаты".

Главной неожиданностью на казни турнира стал дебютант премьер-лиги - "Колос" из села Ковалевка, что в Киевской области. Он во 2-м туре победил в гостях "Олимпик" 1: 0 - и также набрал максимум баллов - 6.