УПЛ: как выглядит турнирная таблица после 2-го тура
4 августа, 2019, 22:50
По итогам 2-го тура чемпионата Украины по футболу без потерь идут "Динамо", "Шахтер" и "Колос" из села Ковалевка
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Во 2-м туре чемпионата Украины "Динамо" и "Шахтер" одержали крупные победы. Киевляне во Львове переиграли "Львов" - 3: 0, а дончане в Харькове с аналогичным счетом одолели "Карпаты".
Главной неожиданностью на казни турнира стал дебютант премьер-лиги - "Колос" из села Ковалевка, что в Киевской области. Он во 2-м туре победил в гостях "Олимпик" 1: 0 - и также набрал максимум баллов - 6.
- Напомним, 4 августа "Шахтер" на своем поле разгромил "Карпаты" .
- "Колос" из села Ковалевка победил "Олимпик" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
- 3 августа во 2-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" обыграло в гостях "Львов" .
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