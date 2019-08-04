"Шахтер" разгромил "Карпаты" в чемпионате Украины

4 августа, 2019, 21:23

Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на своем поле победил "Карпаты"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" обеспечил себе комфортное преимущество еще в конце первого тайма. На 40-й минуте забил Марлос, а за 5 минут отличился Жуниор Мораес.

На 63-й минуте до разгромного счет довел Исмаили.

"Шахтер" победил "Карпаты" 3: 0, набрал 6 очков и догнал в турнирной таблице "Динамо" и "Колос", которые также на старте чемпионата Украины не теряли очков.

Чемпионат Украины

2-й тур

4 августа

"Шахтер" - "Карпаты" 3: 0

Голы: Марлос, 40, Жуниор Мораес, 45, Исмаили, 63