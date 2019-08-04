"Шахтер" разгромил "Карпаты" в чемпионате Украины
4 августа, 2019, 21:23
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" на своем поле победил "Карпаты"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" обеспечил себе комфортное преимущество еще в конце первого тайма. На 40-й минуте забил Марлос, а за 5 минут отличился Жуниор Мораес.
На 63-й минуте до разгромного счет довел Исмаили.
"Шахтер" победил "Карпаты" 3: 0, набрал 6 очков и догнал в турнирной таблице "Динамо" и "Колос", которые также на старте чемпионата Украины не теряли очков.
Чемпионат Украины
2-й тур
4 августа
"Шахтер" - "Карпаты" 3: 0
Голы: Марлос, 40, Жуниор Мораес, 45, Исмаили, 63
- Напомним, 4 августа "Колос" из села Ковалевка победил "Олимпик" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
- 3 августа во 2-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило в гостях "Львов" .
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