"Динамо" разгромило "Львов" в чемпионате Украины

3 августа, 2019, 21:30

Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило в гостях "Львов"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Киевляне обеспечили благоприятный результат в конце первого тайма, когда дубль сделал Виталий Буяльский. Сначала он забил с игры, а на 45+3 минуте реализовал пенальти.

На 52-й минуте разгромным счет сделал Карлос Де Пена.

"Динамо" победило "Львов" 3:0, набрало 6 очков и вышло на первое место в чемпионате Украины.

Чемпионат Украины

2-й тур

3 августа

"Львов" - "Динамо" 0:3

Голы: Буяльский, 45+1, 45+3 (пен.), Де Пена, 52