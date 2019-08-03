"Динамо" разгромило "Львов" в чемпионате Украины
3 августа, 2019, 21:30
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило в гостях "Львов"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Киевляне обеспечили благоприятный результат в конце первого тайма, когда дубль сделал Виталий Буяльский. Сначала он забил с игры, а на 45+3 минуте реализовал пенальти.
На 52-й минуте разгромным счет сделал Карлос Де Пена.
"Динамо" победило "Львов" 3:0, набрало 6 очков и вышло на первое место в чемпионате Украины.
Чемпионат Украины
2-й тур
3 августа
"Львов" - "Динамо" 0:3
Голы: Буяльский, 45+1, 45+3 (пен.), Де Пена, 52
- Напомним, 3 августа во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Александрию" .
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