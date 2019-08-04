Сельский клуб догнал "Динамо" в чемпионате Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Колос" в гостевом матче против "Олимпика" в конце первого тайма остался в меньшинстве, когда за повторное предупреждение было изъято Евгения Смирнова. Однако уже на 66-й минуте составы команд выровнялись - в донецкой команды были изъяты голкипера Германа Пенькова и назначен одиннадцатиметровый.
Победный гол "Колос" забил на 68-й минуте, когда пенальти реализовал Виталий Гавриш.
"Олимпик" доигрывал матч в меньшинстве - в компенсированное арбитром время красную карточку получил Алия Абубакар.
"Колос" победил "Олимпик" 1: 0 и одержал вторую подряд победу. Клуб из Коваливки набрал 6 очков и догнал в турнирной таблице лидера - киевское "Динамо", которое опережает преследователя благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.
Чемпионат Украины
2-й тур
4 августа
"Олимпик" - "Колос" 0: 1
Гол: Гавриш, 68 (пен.)
Удаление: Пеньков, 66, Абубакар, 90 + 4 - Смирный, 45
- Напомним, 3 августа во 2-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило в гостях "Львов" .
- В другом матче 2-го тура УПЛ "Мариуполь" на своем поле победил "Александрию" .
- Кроме того, черниговская "Десна" 3 августа на своем поле победила полтавскую "Ворсклу" .
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