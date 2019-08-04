Сельский клуб догнал "Динамо" в чемпионате Украины

4 августа, 2019, 19:50

Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Колос" из села Ковалевка победил "Олимпик" и догнал "Динамо" в турнирной таблице

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Колос" в гостевом матче против "Олимпика" в конце первого тайма остался в меньшинстве, когда за повторное предупреждение было изъято Евгения Смирнова. Однако уже на 66-й минуте составы команд выровнялись - в донецкой команды были изъяты голкипера Германа Пенькова и назначен одиннадцатиметровый.

Победный гол "Колос" забил на 68-й минуте, когда пенальти реализовал Виталий Гавриш.

"Олимпик" доигрывал матч в меньшинстве - в компенсированное арбитром время красную карточку получил Алия Абубакар.

"Колос" победил "Олимпик" 1: 0 и одержал вторую подряд победу. Клуб из Коваливки набрал 6 очков и догнал в турнирной таблице лидера - киевское "Динамо", которое опережает преследователя благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Чемпионат Украины

2-й тур

4 августа

"Олимпик" - "Колос" 0: 1

Гол: Гавриш, 68 (пен.)

Удаление: Пеньков, 66, Абубакар, 90 + 4 - Смирный, 45