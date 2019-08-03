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Espreso.tvСпорт"Ворскла" проиграла "Десне" в УПЛ

"Ворскла" проиграла "Десне" в УПЛ


фото: facebook
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" на своем поле победила полтавскую "Ворсклу"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

На 19-й минуте счет открыл Владислав Калитвинцев. Второй гол в ворота "Ворсклы" влетел на 79-й минуте, когда отличился Александр Филиппов.

"Десна" победила "Ворсклу" со счетом 2:0, набрала 3 очка и вышла на четвертую позицию. "Ворскла" потерпела второе поражение подряд и опустилась на последнее место.

Чемпионат Украины

2-й тур

3 августа

"Десна" - "Ворскла" 2:0

Голы: Калитвинцев, 19 Филиппов, 79

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