"Ворскла" проиграла "Десне" в УПЛ
3 августа, 2019, 21:45
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу черниговская "Десна" на своем поле победила полтавскую "Ворсклу"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
На 19-й минуте счет открыл Владислав Калитвинцев. Второй гол в ворота "Ворсклы" влетел на 79-й минуте, когда отличился Александр Филиппов.
"Десна" победила "Ворсклу" со счетом 2:0, набрала 3 очка и вышла на четвертую позицию. "Ворскла" потерпела второе поражение подряд и опустилась на последнее место.
Чемпионат Украины
2-й тур
3 августа
"Десна" - "Ворскла" 2:0
Голы: Калитвинцев, 19 Филиппов, 79
- Напомним, 3 августа во 2-м туре чемпионата Украины по футболу киевское "Динамо" победило в гостях "Львов" .
- В другом матче 2-го тура УПЛ "Мариуполь" на своем поле победил "Александрию" .
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