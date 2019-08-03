"Мариуполь" победил "Александрию" в УПЛ

3 августа, 2019, 19:01

Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Александрию"

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Счет в матче на 77-й минуте открыл Руслан Фомин, который реализовал пенальти. Увеличил преимущество мариупольцев на 83-й минуте Владислав Вакула.

В компенсированное арбитром время команда Владимира Шарана забила гол престижа усилиями Артем Ситало, но спастись от поражения не смогла.

"Мариуполь" победил "Александрию" со счетом 2:1, набрал 3 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице.

"Александрия" потерпела второе поражение подряд и занимает последнюю позицию в премьер-лиге.

Чемпионат Украины

2-й тур

3 августа

"Мариуполь" - "Александрия" 2:1

Голы: Фомин, 77; Вакула, 83 - Ситало, 90 + 6