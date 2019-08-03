"Мариуполь" победил "Александрию" в УПЛ
3 августа, 2019, 19:01
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" на своем поле победил "Александрию"
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Счет в матче на 77-й минуте открыл Руслан Фомин, который реализовал пенальти. Увеличил преимущество мариупольцев на 83-й минуте Владислав Вакула.
В компенсированное арбитром время команда Владимира Шарана забила гол престижа усилиями Артем Ситало, но спастись от поражения не смогла.
"Мариуполь" победил "Александрию" со счетом 2:1, набрал 3 очка и вышел на четвертое место в турнирной таблице.
"Александрия" потерпела второе поражение подряд и занимает последнюю позицию в премьер-лиге.
Чемпионат Украины
2-й тур
3 августа
"Мариуполь" - "Александрия" 2:1
Голы: Фомин, 77; Вакула, 83 - Ситало, 90 + 6
- Напомним, 31 июля в 1-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях одержал волевую победу над "Александрией".
Читайте также
-
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
Читайте также
-
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-