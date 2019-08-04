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Espreso.tvСпорт"Днепр-1" отобрал очки у "Зари" в УПЛ

"Днепр-1" отобрал очки у "Зари" в УПЛ


фото: twitter
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу дебютант высшего дивизиона "Днепр-1" сыграл в гостях вничью с "Зарей"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Счет в матче в конце первого тайма открыл Игорь Когут.

"Заря" избежала поражения на 70-й минуте, когда отличился Владислав Кочергин.

"Днепр-1" и "Заря" сыграли вничью 1: 1 и набрали по 4 очка. Команды располагаются в турнирной таблице на четвертой и пятой позициях.

Чемпионат Украины

2-й тур

4 августа

"Заря" - "Днепр-1" 1: 1

Голы: Кочергин, 70 - Когут, 45 + 3

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