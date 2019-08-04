"Днепр-1" отобрал очки у "Зари" в УПЛ
4 августа, 2019, 21:46
Во 2-м туре чемпионата Украины по футболу дебютант высшего дивизиона "Днепр-1" сыграл в гостях вничью с "Зарей"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Счет в матче в конце первого тайма открыл Игорь Когут.
"Заря" избежала поражения на 70-й минуте, когда отличился Владислав Кочергин.
"Днепр-1" и "Заря" сыграли вничью 1: 1 и набрали по 4 очка. Команды располагаются в турнирной таблице на четвертой и пятой позициях.
Чемпионат Украины
2-й тур
4 августа
"Заря" - "Днепр-1" 1: 1
Голы: Кочергин, 70 - Когут, 45 + 3
- Напомним, 4 августа "Шахтер" на своем поле разгромил "Карпаты" .
- "Колос" из села Ковалевка победил "Олимпик" и догнал "Динамо" в турнирной таблице.
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