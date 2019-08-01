//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоРоссияне будут вызывать дождь, чтобы погасить пожар в Сибири

Россияне будут вызывать дождь, чтобы погасить пожар в Сибири

1 августа российские специалисты решили распылять над Красноярским краем и Иркутской областью йодистое серебро, чтобы вызвать дождь

Об этом сообщает пресс-служба федеральной "Авиалесохраны".

"1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков с целью борьбы с лесными пожарами", - говорится в сообщении.

Осадки будут вызывать с помощью специальных пиротехнических патронов с йодистым серебром, которые будут запускать в небо.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

1 августа, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать