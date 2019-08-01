Россияне будут вызывать дождь, чтобы погасить пожар в Сибири
1 августа, 2019, 15:26
1 августа российские специалисты решили распылять над Красноярским краем и Иркутской областью йодистое серебро, чтобы вызвать дождь
Об этом сообщает пресс-служба федеральной "Авиалесохраны".
"1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственному вызыванию осадков с целью борьбы с лесными пожарами", - говорится в сообщении.
Осадки будут вызывать с помощью специальных пиротехнических патронов с йодистым серебром, которые будут запускать в небо.
- Напомним, в Сибири пылает 3 млн гектаров леса.
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