Дым от пожаров в Сибири достиг США и Аляски. Карта
1 августа, 2019, 17:00
Снимки со спутников свидетельствуют, что дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и западное побережье Канады
Об этом свидетельствуют снимки со спутников, сообщает NASA.
"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь замечен на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - заявил Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы в Центре космических полетов имени Годдарда.
Кроме того, добавил он, дым распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также над Ванкувером и Сиэтлом.
с
- Напомним, в Сибири пылает 3 млн гектаров леса, пожар не тушат.
- Россияне будут вызывать дождь, чтобы погасить пожар в Сибири.
Читайте также
-
26 июля, 2019 Пять неожиданностей после выборов Рады 9.0
-
-
-
-