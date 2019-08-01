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Espreso.tvОбществоДым от пожаров в Сибири достиг США и Аляски. Карта

Дым от пожаров в Сибири достиг США и Аляски. Карта

Снимки со спутников свидетельствуют, что дым от пожаров в Сибири распространился на Аляску и западное побережье Канады

Об этом свидетельствуют снимки со спутников, сообщает NASA.

"Дым от сибирских пожаров преодолел восточную часть России и теперь замечен на Аляске, где он, возможно, смешался с дымом от местных пожаров", - заявил Колин Сефтор, специалист по изучению атмосферы в Центре космических полетов имени Годдарда.

Кроме того, добавил он, дым распространился вдоль западного побережья Канады, над восточной частью Тихого океана, а также над Ванкувером и Сиэтлом.

 

 

 

 

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