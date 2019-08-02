США вводят новые пошлины на товары из Китая. Биржи отреагировали на это падением

2 августа, 2019, 09:47

Соединенные Штаты Америки введут новые пошлины на китайские товары с 1 сентября 2019 года

Об этом в Twitter сообщил американский президент Дональд Трамп.

Президент США заявил, что недавние переговоры американской делегации в Китае были "конструктивными". Впрочем, США еще три месяца назад были убеждены, что достигли договоренности о заключении торгового соглашения с Китаем, а "Китай решил пересмотреть соглашение перед его подписанием", добавил он.

Кроме того, Китай обещал увеличить закупки сельскохозяйственной продукции из США, однако этого не произошло. Поэтому Вашингтон принял решение ввести новые пошлины, пояснил американский президент.

"Торговые переговоры продолжаются, и в ходе них с 1 сентября США наложат небольшие дополнительные 10-процентные пошлины на другие товары и продукты стоимостью $300 млрд, которые Китай экспортирует в нашу страну. Это не включает товары стоимостью $250 млрд, на которые уже наложены 25-процентные пошлины", - написал Трамп.

В то же время президент заявил, что США "с нетерпением ждут продолжения нашего позитивного диалога с Китаем по всеобъемлющей торговой сделке".

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to ... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Сразу после этих новостей основные фондовые индексы США 1 августа существенно снизились до закрытия бирж.

До объявления Трампом о новом шаге США в торговой войне индекс Dow Jones 1 августа демонстрировал рост более чем на 300 пунктов к предыдущему дню, сообщает СNN .

Заявление президента США резко обрушило этот индекс - падение достигло 300 пунктов по сравнению с 31 июля. Это было серьезное колебание важного рыночного индекса США с января 2019 года, уточняет СNN.

В итоге к закрытию торгов индекс Dow Jones снизился на 1,05% - и стал не единственным индикатором реакции рынков на новый этап торговой войны США и КНР. Индекс S & P 500 по итогам 1 августа снизился на 0,9%, NASDAQ упал на 0,79%.

Цена нефти марки Brent опустилась на 7%, до $60,50 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI в конце биржевого дня упали на 7,9%, до $53,95 за баррель.

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