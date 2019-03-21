США пока не будут отменять пошлины на китайские товары
Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает The Guardian.
"Мы должны удостовериться, что если мы выполним условия соглашения, то Китай сделает то же самое", - сказал президент журналистам 20 марта.
Двумя днями ранее президент Америки сообщил, что подготовка торгового соглашения с Китаем требует больше времени, чем планировалось. Завершение согласования деталей ожидалось в марте-апреле.
В конце февраля Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары, которое должно было состояться 1 марта. Свое решение он объяснил "значительным прогрессом" в торговых переговорах с КНР.
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Напомним, с 6 июля действуют 25%-ные пошлины на товары из Китая стоимостью $50 млрд в год (и соответствующие меры Пекина на них). С сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением повысить ее до 25% с начала следующего года.
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США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 г.
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