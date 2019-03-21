США пока не будут отменять пошлины на китайские товары

21 марта, 2019, 16:41

Соединенные Штаты Америки пока не будут отменять пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, передает The Guardian.

"Мы должны удостовериться, что если мы выполним условия соглашения, то Китай сделает то же самое", - сказал президент журналистам 20 марта.

Двумя днями ранее президент Америки сообщил, что подготовка торгового соглашения с Китаем требует больше времени, чем планировалось. Завершение согласования деталей ожидалось в марте-апреле.

В конце февраля Трамп отложил повышение пошлин на китайские товары, которое должно было состояться 1 марта. Свое решение он объяснил "значительным прогрессом" в торговых переговорах с КНР.

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