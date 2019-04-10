МВФ считает торговые войны Трампа причиной замедления роста мировой экономики
Об этом говорится в отчете МВФ.
Торговая политика Трампа о введении пошлин на товары из Китая, а также других стран мира (в том числе ЕС) привело к распространению "неуверенности на мировых рынках многих стран", говорится в документе фонда.
В результате таких действий мировая экономика в прошлом году начала замедляться.
Так, по данным МВФ, в конце 2017 глобальная экономика выросла на 4%, однако в 2018 году темп роста замедлился до 2,8% (в первой половине 2018 года) и до 3,2% в конце года.
В 2019 году, по данным МВФ, экономика вырастет на 3,3%.
Прогноз по росту экономики Украины в МВФ не изменили. Он сейчас составляет 2,7% по итогам 2019 и 3% в 2020 году.
Читайте также: Что значит тарифное противостояние США и Китая
-
Напомним, с 6 июля действуют 25% -ные пошлины на товары из Китая стоимостью $ 50 млрд в год (и соответствующие меры Пекина на них). С сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $ 200 млрд по ставке 10% с намерением повысить ее до 25% с начала следующего года.
-
США приняли решение перенести введение пошлин на китайские товары на 1 марта 2019 года.
Читайте также
-
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-
-
Читайте также
-
-
8 апреля, 2019 Виталий Портников: Перестать стрелять должен Путин
-