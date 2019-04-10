МВФ считает торговые войны Трампа причиной замедления роста мировой экономики

10 апреля, 2019, 13:43

В Международном валютном фонде считают, что через торговую войну, которую начала администрация президента США Дональда Трампа, мировая экономика начала замедляться

Об этом говорится в отчете МВФ.

Торговая политика Трампа о введении пошлин на товары из Китая, а также других стран мира (в том числе ЕС) привело к распространению "неуверенности на мировых рынках многих стран", говорится в документе фонда.

В результате таких действий мировая экономика в прошлом году начала замедляться.

Так, по данным МВФ, в конце 2017 глобальная экономика выросла на 4%, однако в 2018 году темп роста замедлился до 2,8% (в первой половине 2018 года) и до 3,2% в конце года.

В 2019 году, по данным МВФ, экономика вырастет на 3,3%.

Прогноз по росту экономики Украины в МВФ не изменили. Он сейчас составляет 2,7% по итогам 2019 и 3% в 2020 году.

Читайте также: Что значит тарифное противостояние США и Китая