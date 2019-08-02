Кличко опроверг объединение с Ляшко
2 августа, 2019, 15:30
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что узнал об объединении с Олегом Ляшко из социальных сетей и добавил, что вопрос об этом необходимо задать ему
Об этом сообщает "РБК-Украина".
"Я узнал об этом из социальных сетей. Я не знаю, о каком совместном походе говорит Ляшко, этот вопрос нужно задавать ему", - подчеркнул Кличко.
- Напомним, 31 июля лидер Радикальной партии заявил, что объединяется с мэром Киева.
- Кроме того, 31 июля Государственное бюро расследований допросило мэра Киева Виталия Кличко.
- 2 августа Кличко заявил, что имел с экс-главой Одесской обл. Михеилом Саакашвили договоренность об объединении для участия в парламентских выборах, но позже он отказался от сотрудничества.
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