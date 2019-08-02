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Espreso.tvОбществоКличко опроверг объединение с Ляшко

Кличко опроверг объединение с Ляшко


фото: klichko.org
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что узнал об объединении с Олегом Ляшко из социальных сетей и добавил, что вопрос об этом необходимо задать ему

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Я узнал об этом из социальных сетей. Я не знаю, о каком совместном походе говорит Ляшко, этот вопрос нужно задавать ему", - подчеркнул Кличко.

  • Напомним, 31 июля лидер Радикальной партии заявил, что объединяется с мэром Киева.
  • Кроме того, 31 июля Государственное бюро расследований допросило мэра Киева Виталия Кличко.
  • 2 августа Кличко заявил, что имел с экс-главой Одесской обл. Михеилом Саакашвили договоренность об объединении для участия в парламентских выборах, но позже он отказался от сотрудничества.
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