ГБР допросило Кличко

1 августа, 2019, 18:12

Государственное бюро расследований в среду, 31 июля, допросило мэра Киева Виталия Кличко

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Допрос Виталия Кличко состоялся в ГБР вчера, 31 июля. Допрос состоялся в рамках уголовного производства, которое было возбуждено из-за возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в городе Киеве", - рассказали в ГБР.

Ранее сообщалось, что глава КГГА и мэр Киева Виталий Кличко не явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Указывалось, что ни Кличко, ни его представители не пришли в ГБР.

Отмечалось, что мэра вызвали для дачи показаний в статусе свидетеля в производстве относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации дома.