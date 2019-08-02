"Слишком много читает Facebook": Кличко рассказал о договоренностях с Саакашвили
Об этом Кличко рассказал в интервью "РБК-Украина".
Причиной отказа Саакашвили от договоренности Кличко назвал чрезмерное внимание к Facebook.
"Он много читает Facebook", - сказал Кличко.
При этом мэр Киева отметил, что точной причины расторжения договоренностей он не знает.
"Мы договорились, пожали друг другу руки. Но потом, я не знаю под чьим влиянием, он решил не идти на объединение", - добавил Кличко.
Столичный мэр отметил, что рассматривал и другие варианты сотрудничества во время предвыборной кампании.
"Были переговоры с другими политическими силами. У нас было очень мало времени для разгона. В связи с внеочередными парламентскими выборами, не скрою, я проводил консультации с другими политическими силами. Я сверял часы и с Гриценко, Смешко, Вакарчуком, с теми политическими силами, с которыми у нас совпадают ценности", - сказал Кличко.
Мэр Киева добавил, что также общался по этому вопросу с лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко, а с премьер-министром Владимиром Гройсманом разговора об этом не было.
- Напомним, партия Михеила Саакашвили "Движение новых сил" участвовала во внеочередных парламентских выборах, но не преодолела барьер в 5%.
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