"Слишком много читает Facebook": Кличко рассказал о договоренностях с Саакашвили

2 августа, 2019, 09:35

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что имел с экс-главой Одесщины Михеилом Саакашвили договоренность об объединении для участия в парламентских выборах, но позже тот отказался от сотрудничества

Об этом Кличко рассказал в интервью "РБК-Украина".

Причиной отказа Саакашвили от договоренности Кличко назвал чрезмерное внимание к Facebook.

"Он много читает Facebook", - сказал Кличко.

При этом мэр Киева отметил, что точной причины расторжения договоренностей он не знает.

"Мы договорились, пожали друг другу руки. Но потом, я не знаю под чьим влиянием, он решил не идти на объединение", - добавил Кличко.

Столичный мэр отметил, что рассматривал и другие варианты сотрудничества во время предвыборной кампании.

"Были переговоры с другими политическими силами. У нас было очень мало времени для разгона. В связи с внеочередными парламентскими выборами, не скрою, я проводил консультации с другими политическими силами. Я сверял часы и с Гриценко, Смешко, Вакарчуком, с теми политическими силами, с которыми у нас совпадают ценности", - сказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что также общался по этому вопросу с лидером ВО "Батькивщина" Юлией Тимошенко, а с премьер-министром Владимиром Гройсманом разговора об этом не было.