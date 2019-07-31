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Espreso.tvОбществоЛяшко объединяется с Кличко, чтобы остановить наступление "зеленой чумы"

Ляшко объединяется с Кличко, чтобы остановить наступление "зеленой чумы"

Лидер Радикальной партии заявил, что объединяется с мэром Киева

Об этом Олег Ляшко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Великолепная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия зеленой чумы на Украине", - сказал Ляшко.

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