Ляшко объединяется с Кличко, чтобы остановить наступление "зеленой чумы"
31 июля, 2019, 22:11
Лидер Радикальной партии заявил, что объединяется с мэром Киева
Об этом Олег Ляшко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Великолепная новость! Мы объединяем с Виталием Кличко наши усилия против нашествия зеленой чумы на Украине", - сказал Ляшко.
- Председатель КГГА Виталий Кличко 30 июля подтвердил главе Офиса президента Андрею Богдану, что потерял контроль над Киевским городским советом.
- Кличко раскритиковал пресс-конференцию Богдана относительно своего увольнения с должности председателя КГГА.
- Кличко могут переназначить: на должность председателя КГГА рассматривают несколько кандидатур.
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