Рябошапка не подтвердил отставку Богдана
1 августа, 2019, 21:43
Информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, о чем 1 августа сообщил ряд украинских СМИ, опроверг заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка
Об этом сообщает телеканал НАШ.
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о возможной отставке главы ОПУ.
Вечером 1 августа в различных СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку. Эта информация не подтверждена официально.
По данным источников, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.
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