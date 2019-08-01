Рябошапка не подтвердил отставку Богдана

1 августа, 2019, 21:43

Информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана, о чем 1 августа сообщил ряд украинских СМИ, опроверг заместитель председателя Офиса президента Руслан Рябошапка

Об этом сообщает телеканал НАШ.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о возможной отставке главы ОПУ.

Вечером 1 августа в различных СМИ появилась информация о том, что глава Офиса президента Андрей Богдан подал в отставку. Эта информация не подтверждена официально.

По данным источников, американская сторона не согласовывала встречу Зеленского с президентом Дональдом Трампом, пока Богдан является главой ОП. Это могло стать одной из причин возможного увольнения Богдана.