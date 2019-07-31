Выборы в Раду: ЦИК признала избранными 134 мажоритарщиков
31 июля, 2019, 18:59
Во время заседания, на основании оригиналов протоколов ОИК об итогах голосования, ЦИК установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в 50 ОВО
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Сейчас Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины. В заседании Комиссии объявлен перерыв.
Всего на внеочередных выборах народных депутатов Украины по мажоритарным округам граждане избирали 199 парламентариев.
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- Во вторник, 30 июля, ЦИК получила оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 окружных избирательных комиссий
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