Пока ЦИК не получит от председателей ОИК данные об отсутствии исков, результаты не объявят, - Бернацька

29 июля, 2019, 13:49

ЦИК направила письмо-обращение к главам ОИК по поводу наличия судебных разбирательств и исков

Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацька, передает Еспресо.TV

"Мы обратились с письмами к главам ОИК по поводу наличия судебных исков или разбирательств. Если они есть - будем ожидать решений, нет - будем готовы устанавливать результаты", - заявила Бернацька.

По ее словам, по общегосударственному округу не было пересчета, значит смогут объявить результат по партиям.

"Мы видим по одномандатному округу, что есть несколько участков, где пересчет голосов. Это занимает 2-4 часов для пересчета, также есть неделя времени, чтобы ЦИК установила целом результаты выборов. Надеюсь, закончим с округами к определенному законом времени", - пояснила секретарь ЦИК.