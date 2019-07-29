Члены окружной комиссии в Донецкой области исчезли вместе с протоколами
Об этом сообщил кандидат в народные депутаты по округу №50 Сергей Кошуков, передает Общественное.
"С 26 на 27 июля они выехали в Киев, но до сих пор они не доехали до Киева и не вернулись в Покровск. Я написал заявление в полицию, что исчезли люди. Наши наблюдатели общались с членами ЦИК и те подтвердили, что комиссия из 50-го округа не приезжали и никакие протоколы не привозила. Более того, ЦИК не вызвала их в Киев, поэтому они вообще не должны были туда ехать ", - рассказал кандидат.
По словам Кошукова, поездка в Киев была удобным маневром, чтобы заставить разойтись людей, которые под стенами ОИК требовали честного подсчета голосов.
Кошуков отметил, что по протоколам, которые есть на руках у наблюдателей, победу должен получить самовыдвиженец Андрей Аксенов, а не кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин, который выиграл выборы согласно данным окружной избирательной комиссии.
"Но достаточно пересчитать лишь один участок из четырех, по которым, согласно решениям судов, должен состояться перерасчет, и победителем станет Аксенов", - убежден Кошуков.
Кроме того, кандидат заявил, что будет требовать объявления перевыборов на 50-м округе.
В пресс-службе Центризбиркома Общественному заявили, что протокол с мокрыми печатями от округа №50 они уже получили и члены ЦИК прорабатывают его.
"Она (окружная комиссия - ред.,) свою миссию выполнила", - сказали в пресс-службе.
- Напомним, с 22 июля в Покровске продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, люди установили палатки, сносили шины.
- Для стабилизации ситуации в в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.
- 24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.
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