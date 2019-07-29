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Espreso.tvОбществоЧлены окружной комиссии в Донецкой области исчезли вместе с протоколами

Члены окружной комиссии в Донецкой области исчезли вместе с протоколами

В Покровске Донецкой области исчез глава и секретарь окружной избирательной комиссии №50 вместе с протоколами

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты по округу №50 Сергей Кошуков, передает Общественное.

"С 26 на 27 июля они выехали в Киев, но до сих пор они не доехали до Киева и не вернулись в Покровск. Я написал заявление в полицию, что исчезли люди. Наши наблюдатели общались с членами ЦИК и те подтвердили, что комиссия из 50-го округа не приезжали и никакие протоколы не привозила. Более того, ЦИК не вызвала их в Киев, поэтому они вообще не должны были туда ехать ", - рассказал кандидат.

По словам Кошукова, поездка в Киев была удобным маневром, чтобы заставить разойтись людей, которые под стенами ОИК требовали честного подсчета голосов.

Кошуков отметил, что по протоколам, которые есть на руках у наблюдателей, победу должен получить самовыдвиженец Андрей Аксенов, а не кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин, который выиграл выборы согласно данным окружной избирательной комиссии.

"Но достаточно пересчитать лишь один участок из четырех, по которым, согласно решениям судов, должен состояться перерасчет, и победителем станет Аксенов", - убежден Кошуков.

Кроме того, кандидат заявил, что будет требовать объявления перевыборов на 50-м округе.

В пресс-службе Центризбиркома Общественному заявили, что протокол с мокрыми печатями от округа №50 они уже получили и члены ЦИК прорабатывают его.

"Она (окружная комиссия - ред.,) свою миссию выполнила", - сказали в пресс-службе.

 

  • Напомним, с 22 июля в Покровске продолжается протестная акция из-за подсчета голосов, люди установили палатки, сносили шины.
  • Для стабилизации ситуации в в одномандатном избирательном участке №50 в Покровске во время подсчета голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда воздухом резервы групп спецназначения Нацполиции.
  • 24 июля ребята "спортивного вида" угрожали активистам.

 

 

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