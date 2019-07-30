ЦИК получила протоколы с мокрыми печатями со всех 199 округов
30 июля, 2019, 11:54
Во вторник, 30 июля, ЦИК получила оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 окружных избирательных комиссий
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.
30 июля, после перерыва в заседании Комиссия продолжила принимать и объявлять протоколы ОИК об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе.
Таким образом, по состоянию на 30 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОВО.
Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный".
В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 127 с пометкой "Уточненный" до 1 августа.
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