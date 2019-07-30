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Espreso.tvОбществоЦИК получила протоколы с мокрыми печатями со всех 199 округов

ЦИК получила протоколы с мокрыми печатями со всех 199 округов


фото: reuters
Во вторник, 30 июля, ЦИК получила оригинальные протоколы об итогах голосования всех 199 окружных избирательных комиссий

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК в Facebook.

30 июля, после перерыва в заседании Комиссия продолжила принимать и объявлять протоколы ОИК об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе.

Таким образом, по состоянию на 30 июля ЦИК приняла протоколы об итогах голосования ОИК всех 199 ОВО.

Также ЦИК приняла протоколы ОИК ОВО № 18, 52, 84, 121, 124, 137, 151, 201 с пометкой "Уточненный".

В то же время Комиссия поручила подготовить и предоставить протоколы об итогах голосования ОИК ОВО № 127 с пометкой "Уточненный" до 1 августа.

 

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