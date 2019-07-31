"Динамо" обыграло "Карпаты" в 1-м туре чемпионата Украины
31 июля, 2019, 21:24
В 1-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" во Львове победило "Карпаты" со счетом 2:0
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Киевляне повели в счете на 42-й минуте, когда в собственные ворота забил Алексей Ковтун. В конце первого тайма преимущество "Динамо" увеличил Артем Беседин, который реализовал пенальти.
Команда Александра Хацкевича победила "Карпаты" 2:0.
Чемпионат Украины
1-й тур
31 июля
"Карпаты" - "Динамо" 0:2
Голы: Ковтун, 42 (авт.), Беседин, 45 + 2 (пен.)
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