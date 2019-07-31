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Espreso.tvСпортСельская команда в меньшинстве вырвала дебютную победу в УПЛ

Сельская команда в меньшинстве вырвала дебютную победу в УПЛ


фото: koloskovalivka.com
"Колос" из села Ковалевка получил дебютную победу в чемпионате Украины, доигрывая матч в меньшинстве

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Свой первый матч в УПЛ "Колос" провел на "Оболонь-Арене".

Чемпионат Украины

1-й тур

30 июля

"Колос" - "Мариуполь" 2: 1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 - Фомин, 15

Удаление: Максименко, 84

В другом матче вторника "Десна" в родных стенах уступила "Львову".

"Десна" - "Львов" 1: 2

Голы: Д. Фаворов, 45 - Пернамбуко, 53, Алваро, 85

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