Сельская команда в меньшинстве вырвала дебютную победу в УПЛ
31 июля, 2019, 08:35
"Колос" из села Ковалевка получил дебютную победу в чемпионате Украины, доигрывая матч в меньшинстве
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Свой первый матч в УПЛ "Колос" провел на "Оболонь-Арене".
Чемпионат Украины
1-й тур
30 июля
"Колос" - "Мариуполь" 2: 1
Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 - Фомин, 15
Удаление: Максименко, 84
В другом матче вторника "Десна" в родных стенах уступила "Львову".
"Десна" - "Львов" 1: 2
Голы: Д. Фаворов, 45 - Пернамбуко, 53, Алваро, 85
- 28 июня во Полтаве матчем между "Ворсклой" и "Зарей" начался новый чемпионат Украины по футболу.
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