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Espreso.tvСпортСтартовал чемпионат Украины по футболу

Стартовал чемпионат Украины по футболу


фото: vorskla.com.ua
28 июня в Полтаве матчем между "Ворсклой" и "Зарей" начался новый чемпионат Украины по футболу

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Заря" открыла счет в игре уже на 3-й минуте, когда с передачи Владислава Кочергина отличился Богдан Леднев. В итоге его гол оказался победным.

"Заря" победила "Ворсклу" со счетом 1:0.

Чемпионат Украины

1-й тур

28 июля

"Ворскла" - "Заря" 0:1

Гол: Леднев, 3

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