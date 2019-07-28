Стартовал чемпионат Украины по футболу
28 июля, 2019, 16:03
28 июня в Полтаве матчем между "Ворсклой" и "Зарей" начался новый чемпионат Украины по футболу
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Заря" открыла счет в игре уже на 3-й минуте, когда с передачи Владислава Кочергина отличился Богдан Леднев. В итоге его гол оказался победным.
"Заря" победила "Ворсклу" со счетом 1:0.
Чемпионат Украины
1-й тур
28 июля
"Ворскла" - "Заря" 0:1
Гол: Леднев, 3
- Сегодня в Одессе матчем за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" открывается новый футбольный сезон, игра начнется в 21:00.
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