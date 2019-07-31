"Днепр-1" победно дебютировал в премьер-лиге

31 июля, 2019, 21:02

В 1-м туре чемпионата Украины по футболу "Днепр-1" на своем поле победил "Олимпик" в дебютном матче в премьер-лиге

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Днепр-1" дебютировал в премьер-лиге домашним матчем против донецкого "Олимпика".

Команда Дмитрия Михайленко отлично начала игру и забила два быстрых гола. На 2-й минуте счет открыл Сергей Булеца. На 9-й минуте еще один мяч в ворота соперника отправил Владислав Супряга.

Хозяева поля удержали победный счет и стартовали в чемпионате Украины с победы 2:0.

Чемпионат Украины

1-й тур

31 июля

"Днепр-1" - "Олимпик" 2:0

Голы: Булеца, 2, Супряга, 9