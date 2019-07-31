"Александрия" заставила "Шахтер" сделать камбэк на старте УПЛ
31 июля, 2019, 20:55
В 1-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях одержал волевую победу над "Александрией"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
"Шахтер" мог открыть счет в матче на 7-й минуте, но Марлос не реализовал пенальти.
"Александрия" наказала команду Луиша Каштру за расточительность в конце первого тайма, когда гол забил Максим Третьяков.
"Шахтер" получает камбэк после перерыва. На 58-й минуте в свои ворота мяч отправил Глеб Бухал. А на 73-й минуте чемпионов страны вывел вперед Тайсон.
Окончательно вопрос о победителе в компенсированное арбитром время снял Дентиньо, который установил окончательный результат.
"Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3:1.
Чемпионат Украины
1-й тур
31 июля
"Александрия" - "Шахтер" 1:3
Голы: Третьяков, 42 - Бухал, 58 (авт.), Тайсон, 73, Дентиньо, 90 + 1
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