"Александрия" заставила "Шахтер" сделать камбэк на старте УПЛ

31 июля, 2019, 20:55

В 1-м туре чемпионата Украины по футболу "Шахтер" в гостях одержал волевую победу над "Александрией"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

"Шахтер" мог открыть счет в матче на 7-й минуте, но Марлос не реализовал пенальти.

"Александрия" наказала команду Луиша Каштру за расточительность в конце первого тайма, когда гол забил Максим Третьяков.

"Шахтер" получает камбэк после перерыва. На 58-й минуте в свои ворота мяч отправил Глеб Бухал. А на 73-й минуте чемпионов страны вывел вперед Тайсон.

Окончательно вопрос о победителе в компенсированное арбитром время снял Дентиньо, который установил окончательный результат.

"Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3:1.

Чемпионат Украины

1-й тур

31 июля

"Александрия" - "Шахтер" 1:3

Голы: Третьяков, 42 - Бухал, 58 (авт.), Тайсон, 73, Дентиньо, 90 + 1