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Espreso.tvОбществоДенисову вызвали на допрос в ГПУ, - СМИ

Денисову вызвали на допрос в ГПУ, - СМИ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова получила вызов на допрос в Генеральную прокуратуру в качестве свидетеля

Об этом сказал адвокат омбудсмена Андрей Тарасов, сообщает theБабель .

"Вчера (30 июля) Денисова сообщила мне о том, что получила повестку", - отметил Тарасов.

По его словам, Денисова придет на допрос, поскольку это ее долг. На когда именно вызвали омбудсмена, адвокат не сказал, поскольку не захотел разглашать данные следствия. Тарасов предполагает, что вызов на допрос связан с делом в отношении судей Окружного административного суда Киева.

Ранее в НАБУ заявили, что Денисова помогла голове Окружного административного суда Киева Павлу Вовку провести в состав Высшей квалификационной комиссии судей члена в обмен на отмену трех протоколов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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