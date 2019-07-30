ГПУ вызвала для вручения подозрения председателя Окружного админсуда Киева
30 июля, 2019, 19:49
Генпрокуратура вызвала председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще трех судей для вручения подозрения и допроса по делу о вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, судьи Вовк, Аблов, Шепитко и Погрибниченко должны появиться в ГПУ 2 августа в 14:00.
"Напомню, генпрокурор Юрий Луценко в четверг (1 августа) проведет заслушивание по делу", - добавила она.
- 26 июля следователи прокуроры подготовили проект сообщение подозрения в отношении четырех судей и руководства Окружного административного суда Киева.
- Председатель ОАСК Вовк подавал в свой же суд иск на членов ВККС, поскольку не хотел проходить переаттестацию.
- Луценко сказал, что подпишет подозрения после своего отпуска - 31 июля.
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