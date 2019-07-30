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Espreso.tvОбществоГПУ вызвала для вручения подозрения председателя Окружного админсуда Киева

ГПУ вызвала для вручения подозрения председателя Окружного админсуда Киева

Генпрокуратура вызвала председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка и еще трех судей для вручения подозрения и допроса по делу о вмешательстве в деятельность Высшей квалификационной комиссии судей

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, судьи Вовк, Аблов, Шепитко и Погрибниченко должны появиться в ГПУ 2 августа в 14:00.

"Напомню, генпрокурор Юрий Луценко в четверг (1 августа) проведет заслушивание по делу", - добавила она.

 

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