Военнопленный моряк Варимез сегодня празднует день рождения
30 июля, 2019, 13:22
30 июля празднует день рождения пленник Кремля Владимир Варимез
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook .
Отмечается, что Владимиру исполняется 27 лет.
Варимез - старший матрос буксира "Яны Капу".
Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.
- 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 захваченных в плен украинских моряка. Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Все украинские моряки назвались военнопленными .
- В ООН признали военнопленными захваченных Россией украинских моряков.
- 10 мая 2019 Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела захваченных Россией украинских моряков.
- Морякам грозит до 6 лет заключения .
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