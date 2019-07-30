//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВоеннопленный моряк Варимез сегодня празднует день рождения

Военнопленный моряк Варимез сегодня празднует день рождения

30 июля празднует день рождения пленник Кремля Владимир Варимез

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook .

Отмечается, что Владимиру исполняется 27 лет.

Варимез - старший матрос буксира "Яны Капу".

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать