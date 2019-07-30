Военнопленный моряк Варимез сегодня празднует день рождения

30 июля, 2019, 13:22

30 июля празднует день рождения пленник Кремля Владимир Варимез

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook .

Отмечается, что Владимиру исполняется 27 лет.

Варимез - старший матрос буксира "Яны Капу".

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли и экипаж.