//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Гражданская вайна, адин народ": Россия-1 сняла сюжет о назначенном Зеленским голове Донетчины и его брате - члене "ДНР"

"Гражданская вайна, адин народ": Россия-1 сняла сюжет о назначенном Зеленским голове Донетчины и его брате - члене "ДНР"


фото: president.gov.ua
Российский пропагандистский телеканал Россия-1 снял сюжет на тему "гражданской войны в Украине" о главе Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко и его брата - члена террористической организации "ДНР" Евгения Кириленко

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко", - говорится в анонсе сюжета.

Оккупанты показали городов в Станице Луганской и женщину, которую представили как Надежду - маму братьев Кириленко.

"Мои дети друг в друга не стрелять. И вообще, мы один народ, ну как нас можно разорвать", - сказала женщина.

Евгений Кириленко в сюжете сказал, что он "не укроп и против бандеровцев". Пропагандисты назвали его "офицером спецслужб" ДНР ".

"Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал - диаметрально противоположные. Ну и после этого мы как-то в телефонном режиме выразили друг другу, возможно, не сильно мягко, свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев ", - сказал террорист Кириленко.

Председатель Донецкой Кириленко не прокомментировал журналистам сюжет российского агитпропа - в областной администрации сообщили, что он находится в командировке.

С телеюжету следует, что если бы братья Кириленко встретились в Донецке, то Евгений сказал Павлу: "Надо это все заканчивать, пресекать".

Ранее супруга российской пропагандистки Скабеевой заметили со съемочной группой со стороны боевиков у Станицы Луганской.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать