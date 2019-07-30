"Гражданская вайна, адин народ": Россия-1 сняла сюжет о назначенном Зеленским голове Донетчины и его брате - члене "ДНР"

30 июля, 2019, 13:57

Российский пропагандистский телеканал Россия-1 снял сюжет на тему "гражданской войны в Украине" о главе Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко и его брата - члена террористической организации "ДНР" Евгения Кириленко

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко", - говорится в анонсе сюжета.

Оккупанты показали городов в Станице Луганской и женщину, которую представили как Надежду - маму братьев Кириленко.

"Мои дети друг в друга не стрелять. И вообще, мы один народ, ну как нас можно разорвать", - сказала женщина.

Евгений Кириленко в сюжете сказал, что он "не укроп и против бандеровцев". Пропагандисты назвали его "офицером спецслужб" ДНР ".

"Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал - диаметрально противоположные. Ну и после этого мы как-то в телефонном режиме выразили друг другу, возможно, не сильно мягко, свои точки зрения, после чего просто прекратили общаться. Я сказал, что я не укроп, я против бандеровцев ", - сказал террорист Кириленко.

Председатель Донецкой Кириленко не прокомментировал журналистам сюжет российского агитпропа - в областной администрации сообщили, что он находится в командировке.

С телеюжету следует, что если бы братья Кириленко встретились в Донецке, то Евгений сказал Павлу: "Надо это все заканчивать, пресекать".

Ранее супруга российской пропагандистки Скабеевой заметили со съемочной группой со стороны боевиков у Станицы Луганской.