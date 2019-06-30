У предлагаемого Зеленским на должность главы Донецкой ОГА Павла Кириленко брат воюет за боевиков ОРДО, - СМИ

30 июня, 2019, 13:32

Журналисты обнаружили у главного претендента на пост главы Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко младшего брата, который воюет в рядах боевиков российской террористической организации "ДНР"

У Павла и Евгения Кириленко совпадают фамилия, отчество, а также регистрация в одной и той же квартире в городе Макеевка Донецкой области. Разница в возрасте между вероятными братьями составляет два года, передает Главред .

Евгений Кириленко

В базе данных "Миротворец" зотмечается, что боевик из бандформирования "Оплот" Евгений Кириленко по состоянию на август 2016 года был рядовым "пятой отдельной мотострелковой бригады" ДНР ".

Оба брата до войны с Россией на Донбассе работали в украинских силовых органах, однако Евгений перешел на сторону россиян.

Павел Кириленко родился на Донбассе. Приказом генерального прокурора Украины от 22 сентября 2017 года он был назначен военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона Украины.

Жил в съемной квартире, а затем получил служебное помещение во Львове.

Павел Кириленко

Как предполагают некоторые пользователи соцсетей, возможно кандидатура Павел Кириленко подобранная на председательство в ОГА с "политтехнологическим" расчетом. Мол, чтобы показать "братоубийственную" войну и якобы сугубо внутриукраинский характер боевых действий на Донбассе, а также подготовить общественное мнение к примирению с "братьями" по "ту сторону линии соприкосновения".

Справка

Кандидатура Павла Кириленко среди тех будущих руководителей обалсти, которые президент Зеленский внес на утверждение правительством и уже успешно прошли эту процедуру.

Восемь поданных офисом главы государства кандидатов 26 июня 2019 получили одобрение Кабмином, но не единогласно.

Вице-премьер-министра Вячеслав Кириленко и Павел Розенко голосовали против всех кандидатур .

Вячеслав Кириленко раскритиковал тот факт, что принятие кандидатур на должности председателей ОГА проходило в закрытом режиме, а Розенко заявил, что голосовал против даже не кандидатур, а против непрозрачной процедуры выдвижения кандидатов .

Теперь предстоит указ президента о назначении Кириленко, но поскольку такого документа не имеется Донецкую ОГА продолжает возглавлять генерал запаса СБУ Александр Куц. На официальном сайте ДонОДА он числится руководителем области, от его имени там опубликовано и последние официальные заявления и обращения, в частности, поздравления жителей области с Днем Конституции Украины.