Зеленский назначил главой Донецкой ОГА Павла Кириленко
5 июля, 2019, 12:44
5 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко главой Донецкой областной государственной администрации
Об этом сообщила пресс-служба президента.
5 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко главой Донецкой областной государственной администрации.
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