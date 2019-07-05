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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил главой Донецкой ОГА Павла Кириленко

Зеленский назначил главой Донецкой ОГА Павла Кириленко

5 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко главой Донецкой областной государственной администрации

Об этом сообщила пресс-служба президента.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Павла Кириленко главой Донецкой областной государственной администрации.

 

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