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Espreso.tvОбществоНовая таможня заработает в конце сентября, - Нефедов

Новая таможня заработает в конце сентября, - Нефедов


фото: apostrophe.ua
Новую Государственную таможенную службу Украины запустят до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку

Об этом рассказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает Укринформ .

"В новой таможни я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то до конца сентября", - сказал Нефедов.
По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.

  • Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

  • Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.

  • 5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности председателя Государственной таможенной службы Украины.

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