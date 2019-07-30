Новая таможня заработает в конце сентября, - Нефедов

30 июля, 2019, 12:03

Новую Государственную таможенную службу Украины запустят до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку

Об этом рассказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает Укринформ .

"В новой таможни я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то до конца сентября", - сказал Нефедов.

По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.