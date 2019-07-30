Новая таможня заработает в конце сентября, - Нефедов
30 июля, 2019, 12:03
"В новой таможни я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то до конца сентября", - сказал Нефедов.
Новую Государственную таможенную службу Украины запустят до конца сентября, а ее сотрудники пройдут соответствующую подготовку
Об этом рассказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает Укринформ .
"В новой таможни я пока единственный сотрудник. И новая таможня будет создана где-то до конца сентября", - сказал Нефедов.
По его словам, для будущих работников новой таможни будет разработан курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.
- Напомним, 25 июня в заключительном этапе конкурсного отбора на должность главы Государственной таможенной службы Украины наибольшее количество баллов набрал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.
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Ранее сообщалось, что Нефедов представил стратегию реформирования таможни.
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5 июля правительство утвердило Максима Нефедова (первого заместителя министра экономического развития и торговли) в должности председателя Государственной таможенной службы Украины.
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