Нафтогаз сорвал Газпрому выпуск евробондов

30 июля, 2019, 12:38

Российский "Газпром" готовится к выпуску новых еврооблигаций и изменит юрисдикцию этого выпуска из Люксембурга на Великобританию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу Газпрома и подтвердил арест активов российского монополиста на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В феврале Нафтогаз сообщил люксембургским подразделениям крупнейших банков и Gaz Capital SA (Эмитент нынешней программы евробондов) об аресте задолженности и активов Газпрома в стране. После этого российский монополист еще не размещал новых евробондов.

В марте Высокий суд Англии и Уэльса отказался арестовывать активы Газпрома в рамках спора российского монополиста с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, до завершения дела в апелляционной инстанции.