//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНафтогаз сорвал Газпрому выпуск евробондов

Нафтогаз сорвал Газпрому выпуск евробондов

Российский "Газпром" готовится к выпуску новых еврооблигаций и изменит юрисдикцию этого выпуска из Люксембурга на Великобританию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу Газпрома и подтвердил арест активов российского монополиста на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.

В феврале Нафтогаз сообщил люксембургским подразделениям крупнейших банков и Gaz Capital SA (Эмитент нынешней программы евробондов) об аресте задолженности и активов Газпрома в стране. После этого российский монополист еще не размещал новых евробондов.

В марте Высокий суд Англии и Уэльса отказался арестовывать активы Газпрома в рамках спора российского монополиста с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, до завершения дела в апелляционной инстанции.

  • Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .

  • По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.

  • По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа через пеню превысил $ 2,8 млрд .

  • В июле суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

30 июля, 2019 вторник

больше новостей

30 июля, 2019 вторник

29 июля, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать