Нафтогаз сорвал Газпрому выпуск евробондов
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Окружной суд Люксембурга 8 июля отклонил жалобу Газпрома и подтвердил арест активов российского монополиста на территории страны в рамках принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража.
В феврале Нафтогаз сообщил люксембургским подразделениям крупнейших банков и Gaz Capital SA (Эмитент нынешней программы евробондов) об аресте задолженности и активов Газпрома в стране. После этого российский монополист еще не размещал новых евробондов.
В марте Высокий суд Англии и Уэльса отказался арестовывать активы Газпрома в рамках спора российского монополиста с Нафтогазом в Стокгольмском арбитраже, до завершения дела в апелляционной инстанции.
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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" о компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $ 4,63 млрд .
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По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан выплатить $ 2,56 млрд. "Газпром" зарезервировал $ 4,7 млрд для штрафа Стокгольмского арбитража.
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По состоянию на конец мая долг российского монополиста Газпрома перед НАК "Нафтогаз Украины" после решения Стокгольмского арбитража по делам о поставках и транзите газа через пеню превысил $ 2,8 млрд .
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В июле суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" по делам о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража.
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