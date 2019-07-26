Кличко: Богдан хотел, чтобы я согласовал все решения с Вавришем и Ткаченко, но я отказался

26 июля, 2019, 13:31

Об этом он сам заявил на пресс-конференции в Киеве.

"Мне поступил звонок от господина Богдана. Он заявил, что я должен корректировать свои действия в соответствии с процессами, которые происходят в городе, с двумя персоналиями - я могу выбрать с тем или с другим - были озвучены фамилии господина Вавриша и господина Ткаченко", - рассказал Виталий Кличко.

По его словам, Андрей Богдан фактически требовал все действия согласовывать с двумя персонами.

"На что я четко задал вопрос: скажите пожалуйста, господин Богдан, официальные должности они имеют и какие ключевые роли они должны решать в консультациях по тем или иным шагам, которые происходят в нашем городе?" - продолжил мэр Киева, добавив, что он отказался согласовывать свои действия с Вавришем или Ткаченко.

Также глава Киевской администрации сообщил, что встречался с Андреем Вавришем.

"После этого я также получил звонок от господина Вавриша. Мы встретились и оговаривали возможность переезда Офиса президента с улицы Банковой на Европейскую площадь в "Украинский дом". Я отметил, что "Украинский дом" не находится в собственности города, это собственность Государственного управления делами президента. Все, что необходимо для переезда, мэрия сделает. Я это озвучил ВавришУ и больше я с ним не встречался ", - подытожил Виталий Кличко.