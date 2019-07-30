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Espreso.tvОбществоДепутат горсовета Мариуполя пригласила посла ЕС в город

Депутат горсовета Мариуполя пригласила посла ЕС в город

Депутат горсовета Оксана Гринько от имени жителей города пригласила посла ЕС в Украине в прифронтовой Мариуполь

Об этом сообщается на сайте города.

На заседании городского совета Оксана Гринько озвучила обращение от межфракционного объединения "Совместное партнерство за современный Мариуполь" к главе представительства ЕС в Украине господину Хьюгу Мингарелли.

"Глубокоуважаемый господин Мингарелли, позвольте выразить Вам свое уважение и обратиться лично по поводу Вашего замечания о ситуации в нашем городе, комментируя события в Кривом Роге, когда на ArcelorMittal наведались представители СБУ. Вы подчеркнули, что проверки службой безопасности объектов промышленности вредят имиджу Украины и ее инвестиционной привлекательности. Мы полностью согласны с Вами и тоже считаем, что положительный имидж - одна из важнейших составляющих успешного привлечения инвестиций в экономику. в течение нескольких последних лет Мариуполь работает над тем, чтобы доказать инвесторам, что в развитие нашего города стоит вкладывать деньги", - заявила мариупольский депутат.

Оксана Гринько отметила, что зарубежные партнеры принимают активное участие в модернизации градообразующих предприятий Мариуполя, а также в проектах, направленных на развитие города.

Она выразила надежду, что официальное представительство ЕС в Украине присоединится к этому процессу.

"Считаем, что нам удалось доказать, что Мариуполь - надежный партнер, которому можно доверять. Об этом свидетельствуют, в частности, совместные проекты с Французской Республикой, сотрудничество с Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития. Это мощный сигнал для наших потенциальных партнеров и в Европе, и во всем мире", - подчеркнула депутат.

Оксана Гринько пригласила посла ЕС посетить Мариуполь с рабочим визитом, чтобы увидеть, какие изменения происходят сегодня в городе, и оказать помощь в решении его застарелых проблем.

"В первую очередь нам необходима профессиональная экспертиза и, конечно, привлечение инвестиций для развития экономики и инфраструктуры Мариуполя", - подчеркнула она.

Обращение появилось после высказывания Хьюго Мингарелли в интервью "Европейской правде" о рейде СБУ 20 июля с обысками на Криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог", принадлежащем крупнейшему иностранному инвестору.

Он заявил: "Конечно, есть необходимость бороться с коррупцией, в том числе в сталелитейной отрасли. Но неужели ситуация в ArcelorMittal - худшая в Украине? Я не специалист и у меня нет ответа, но когда я был в Мариуполе и проводил пальцем по стеклу, то палец становился черным. И я точно знаю, что это было загрязнение не от ArcelorMittal, а, наверное, от завода "Метинвест". Как по мне, то даже если завтра СБУ "для баланса" придет с обыском на завод "Метинвест", это не решит проблему для инвестклимата ".

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