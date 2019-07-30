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Espreso.tvОбществоБолее 130 украицев заключены в Крыму и в РФ, - правозащитники

Более 130 украицев заключены в Крыму и в РФ, - правозащитники


фото: krymr.org
Правозащитники вновь призвали РФ прекратить преследование крымскотатарских активистов и журналистов

Об этом заявила председатель правления Центра прав человека "ZMINA" Татьяна Печончик, сообщает Укринформ.

"Сегодня уровень репрессий в Крыму не снизился, оккупационная власть стала использовать для этого всю мощь системы правоохранительных органов, силовиков, ФСБ, полицию и замкнула все эти преследования на судебной системе, которая вмонтирована в общий маховик репрессий", - заявила Печончик.

Она добавила, что центром прав человека "ZMINA" зафиксирован ряд нарушений, когда оккупационные власти, создавая политически мотивированные дела, преследует людей за религиозные взгляды, гражданскую позицию или общественную деятельность.

В общем, отметила правозащитница, сейчас в России и в оккупированном Крыму по сфабрикованным обвинениям в местах лишения свободы находятся 130 граждан Украины, большинство из них - крымские татары.

По этой группе людей можно сказать, что преследования в Крыму происходят по нескольким признакам.

"Это группы людей, которые являются гражданскими активистами, правозащитниками, гражданскими журналистами, которые находятся в местах лишения свободы именно за свою общественную деятельность", - сказала правозащитница.

Например, Эмир-Усеин Куку, который был членом "Контактной группы по правам человека" в Ялте, это Сервер Мустафаев - координатор "Крымской солидарности", это гражданские журналисты Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Нариман Мемедеминов и другие активисты движения "Крымская солидарность", которые фактически в условиях отсутствия независимых медиа взяли на себя роль журналистов и пытаются доносить информацию о том, что происходит в Крыму, создавая блоги или видеостримы в соцсетях, рассказала руководитель правозащитного центра.

Печончик сказала, что в условиях, когда Россия зачистила информационное поле в Крыму и заблокировала около 30 независимых украинских медиа, правозащитники через ООН обращаются к России с требованием немедленно прекратить преследование гражданских активистов и журналистов.

"Одна из наших рекомендаций, которые мы адресуем России через площадку ООН, немедленно прекратить преследования в любой форме независимых гражданских журналистов, а также прекратить массовое блокирование украинских СМИ", - завершила правозащитница.

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