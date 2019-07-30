В Крыму начали собирать деньги на штрафы крымским татарам за участие в протестах в Москве
Об этом сообщила адвокат Лутфие Зудиева, передает Крим.Реалии .
"Когда появились первые штрафы по политически мотивированным делам, в народе, в рамках" Крымской солидарности "естественным образом родилась инициатива" Крымский марафон ". Ее суть в том, чтобы все желающие приняли участие в выплате штрафа и, таким образом, выразили свою поддержку. Каждый раз, когда крымских татар незаконно штрафуют, в ответ стартует эта народная инициатива. Так будет и сейчас. Уже можно говорить о том, что в Крыму в очередной раз стартует эта инициатива. Оставить лицом к лицу с предназначенными штрафами людей, которые, рискуя, поехали в Москву, чтобы выразить несогласие народа с репрессиями, мы не можем ", - рассказала она.
Адвокат также надеется, что украинская власть поддержит эту инициативу:
"Эти люди (оштрафованы активисты, - Ред.) наказываются за свою политическую позицию, за несогласие с массовыми репрессиями в отношении крымских татар. Власти Украины солидарны с нашей позицией и, конечно, было бы здорово, если бы люди почувствовали поддержку в рамках марафона со стороны государства ", - пояснила Зудиева.
Напомним, 29 июля Таганский райсуд Москвы назначил штрафы 20 крымчанам в размере 20 тыс рублей, которых задержали Верховным судом России 11 июля
- 11 июля в Москве задержали более 50 крымских татар , которые приехали поддержать осужденных по делу "Хизб ут-Тахрир".
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